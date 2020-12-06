شكرا لقرائتكم المقابل المادى ومدة التعاقد يفصلان أحمد الشيخ عن التوقيع لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتفاوض مسئولو نادى بيراميدز خلال الوقت الحالى مع أحمد الشيخ لاعب الأهلى السابق، حول المقابل المادى ومدة التعاقد فى محاولة لحسم الصفقة قبل غلق باب القيد فى فترة الانتقالات الحالية، والمقرر إغلاقه فى الساعة الثانية عشر صباحًا، ويسعى بيراميدز الذى سبق وحصل على توقيع الشيخ، أن يحسم الصفقة فى الساعات الأخيرة من فترة القيد، لاسيما وإن المفاوضات تشهد شد وجذب بين الطرفين، خاصة أن بيراميدز يرغب فى ابرام الصفقة مع تحقيق أعلى مكاسب نظرًا لكون اللاعب غير مقيد فى أى نادى حاليًا بعد استغناء الأهلى عنه.

ويسعى بيراميدز فى الوقت ذاته للتعاقد مع الشيخ لتدعيم الجبهة اليمنى وذلك بعد أن فقد الفريق جهود إبراهيم حسن بسبب الايقاف الذى تعرض له اللاعب من قبل الاتحاد الأفريقى الكاف بداعى تناوله المنشطات، وسيكون التعاقد مع الشيخ لتعويض غياب إبراهيم حسن الذى خرج من القائمة بسبب الإيقاف وأصبحت الجبهة اليمنى فى بيراميدز بها محمد فاروق فقط.

وكان أحمد اشليخ قاب قوسين أو أدنىة من الإنتقال للزمالك قبل أن يُعلن الأخير فشل الصفقة فى اللحظات الأخيرة لتتجه بوصلة اللاعب نحو بيراميدز ومن المقرر أن يتم حسم الصفقة بعد قليل.

على صعيد متصل، أكد العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش أن ناديه لم يدخل فى مفاوضات مع أحمد الشيخ، وقال المهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": لم ندخل فى مفاوضات مع أحمد الشيخ من قريب أو بعيد، أغلقنا ملف الصفقات مبكرا وقبل استئناف مباريات كأس مصر بمواجهة الزمالك ثم الأهلى وكذلك ملف الراحلين عن النادي