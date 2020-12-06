شكرا لقرائتكم وفاة والد عمرو ذكى نجم الزمالك السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عمرو زكى نجم الزمالك السابق، وفاة والده ، وكتب اللاعب عبر حسابه الشخصى على فيس بوم "البقاء و الدوام لله في وفاة والد عمرو ذكي ادعو له بالرحمة والمغفرة".

وكان عمرو زكى قد نشر صورة برفقة والده قبل أيام وعلق عليها طالباً الدعاء من متابعيه نظراً لمرور والده بوعكة صحية.