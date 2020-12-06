شكرا لقرائتكم شبانة: ساسى يطلب 800 ألف يورو "زيادة" من الزمالك بعد عرض الغرافة والتعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى محمد شبانة فى تلفزيون اليوم السابع، أن مسئولو نادى الغرافة القطرى دخلوا فى مفاوضات مع الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، من أجل الحصول على خدماته، خاصة أن عقده ينتهى مع نادى الزمالك بنهاية الموسم المقبل.

تابع شبانة فى برنامج "مع شبانة" على تلفزيون اليوم السابع، أن اللاعب تلقى عرضا من التعاون السعودى لتصبح المنافسة حاليا بين النادى القطرى ونظيره السعودى على ضم لاعب الزمالك الذى مازال مسئولو النادى الأبيض لم ينجحوا فى ملف تجديد تعاقده نظرا لطلبه زياده بقيمة تصل إلى 800 ألف يورو..

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.