شكرا لقرائتكم نور الطيب تكشف سبب اعتزالها لعبة الاسكواش نهائيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الثالثة عالمياً عبر موقع رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش اعتزالها للعبة مرجعة السبب إلى انتظارها لحدث سعيد، حيث تنتظر البطلة المصرية مولودها الأول. البطلة المصرية متزوجة من النجم على فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ويعتبر الثنائى من أشهر الأزواج فى اللعبة خاصة بعدما حصدا فى وقت سابق بطولة أمريكا المفتوحة وهى واحدة من أقوى البطولات فى اللعبة. ويأتى اعتزال نور الطيب بعد فترة وجيزة من اعتزال المصنفة الأولى عالمياً سابقاً رنيم الوليلى التى اعتزلت اللعبة لنفس السبب أيضاً.

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