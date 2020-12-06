شكرا لقرائتكم إصابة يثرب عادل لاعبة اسكواش الأهلى بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت المسحة الطبية التى خضعت لها يثرب عادل لاعبة اسكواش الأهلى، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك لتغيب عن بطولة بلاك بول المقرر إقامتها غداً، وتخضع لاعبة الأهلى للعزل الطبى وفقاً للبروتكول العلاجى المتبع من وزارة الصحة المصرية.

وفى وقت سابق، كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA عن التصنيف العالمى الجديد للسيدات فى شهر ديسمبر الجارى، حيث واصلت البطلة المصرية نور الشربينى صدارة التصنيف بعدما عادت إليه لأول مرة فى نوفمبر الماضى منذ أن فقدته فى ديسمبر 2018، لتسترد صدارتها بعد غياب 23 شهرًا على التوالى، وذلك بعد تتويجها مرخراً ببطولة مصر الدولية للاسكواش التى أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة خلال أكتوبر الماضى.