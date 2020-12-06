شكرا لقرائتكم أحمد فتحى يخضع لمسحة طبية جديدة للكشف عن "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع أحمد فتحى ظهير أيمن فريق بيراميدز لمسحة طبية جديدة للكشف عن حالته بعد التعرض للإصابة بفيرس كورونا، وأدي لغياب اللاعب عن تدريبات فريقه فى الأيام الماضية ، وخضع الجوكر للمسحة الطبية اليوم، الأحد وينتظر ظهور نتيجتها غدًا للوقوف على مستجدات حالته وهل مازال يعاني من الإصابة بالفيرس أم تحولت عينة المسحة من إيجابية إلى سلبية ، ويخضع حاليًا أحمد فتحى لإجراءات العزل المنزلى، مع تطبيق البروتوكول الطبى لوزارة الصحة المصرية، من أجل التعافى سريعًا من الفيرس والعودة لتدريبات فريقه.

فيما كشف نادي بيراميدز عن شعاره الجديد والذي يأتي توافقا مع المرحلة الجديدة من عمر النادي الطامح للمنافسة على جميع البطولات خلال السنوات المقبلة ، وأجرى بيراميدز تعديلا شاملا على اللوجو القديم وكشف عن اللوجو الجديد الذي يتضمن الأهرامات الثلاثة، وبه اسم نادي بيراميدز لكرة القدم.