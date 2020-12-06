شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة هائلة لبرشلونة إلى الوراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل برشلونة هدفين مثيرين للحرج ليتكبد خسارة مفاجئة 2-1 خارج ملعبه أمام قادش في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتأخر الفريق الكتالوني في الدقيقة الثامنة عندما حول قلب الدفاع أوسكار مينجيزا الكرة برأسه باتجاه مرمى فريقه ورغم أن الحارس مارك-أندريه تير شتيجن لمسها بيده، نجح ألفارو مهاجم قادش في وضعها في المرمى.

وعادل برشلونة النتيجة بهدف جاء بمساعدة الحظ أيضاً في الدقيقة 57 عندما حول بيدرو ألكالا مدافع قادش كرة جوردي ألبا العرضية في شباك فريقه مفاجئاً حارس مرماه المتألق خيريمياس ليديسما.

لكن قادش استعاد تفوقه بعد ست دقائق أخرى عندما استغل ألفارو نيجريدو خطأ من مدافعي برشلونة ألبا وكليمو لينجليه في تنفيذ رمية جانبية.

ورمى ألبا الكرة باتجاه لينجليه لكن المدافع الفرنسي لم يستطع السيطرة عليها وانطلق نيجريدو، الذي شارك كبديل قبل دقيقة من هدفه، ليضغط على الحارس تيرشتيجن وتصدى لمحاولته إبعاد الكرة ثم وضعها في المرمى الخالي.

وتركت رابع هزيمة هذا الموسم برشلونة في المركز السابع برصيد 14 نقطة من عشر مباريات بفارق 12 نقطة خلف أتليتيكو مدريد المتصدر، وفشل فريق المدرب رونالد كومان في الفوز بأي من مبارياته الأربع الأخيرة خارج الديار.

وانتقد المدرب الهولندي سلوك لاعبيه، وقال «من المؤسف أن نخسر بسبب مثل هذا الهدف، إنه خطأ لا يمكن توقعه من هذا الفريق. يُظهر هذا الخطأ أننا لا نلعب بتركيز، أشعر بخيبة أمل شديدة».

وقال سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة إن الأخطاء الفردية كلفت الفريق الكتالوني العديد من النقاط في الموسم الحالي.

وأضاف «لا يمكن التشكيك في سلوك الفريق أو التزامه، لكن عندما نبدأ مثلما فعلنا أمام قادش فإن المباراة تصبح صعبة للغاية».

وتعرض برشلونة لخسارته الرابعة في عشر مباريات هذا الموسم ضمن الليجا، وقال كومان «هذه خطوة هائلة إلى الوراء على صعيد احتمالات المنافسة على اللقب، يجب أن نرى الأمور من هذه الزاوية».

تابع كومان:«يجب أن نكافح، أن نتابع، لكن هذا صعب: فارق 12 نقطة مع فريق قوي مثل أتلتيكو، هذا هائل».

وأكد كومان «إذا لم نحسّن وضعنا ولا نتطور في إدارة الأوقات الحاسمة وفتراتنا السيئة في بعض المباريات خارج أرضنا، لا يمكننا القول سوى أن اللقب قد ضاع».

ودخل برشلونة اللقاء على خلفية ثلاثة انتصارات متتالية سجل فيها 11 هدفًا من دون أن تهتز شباكه، بينها مباراتان في دوري أبطال أوروبا، لكن معاناته خارج ملعبه محليًا تواصلت بفشله في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة توالياً بعيدًا عن «كامب نو».

ووجد كومان صعبة في «تفسير الأهداف التي نتلقاها، هناك ضعف في التركيز وافتقدنا للشراسة عندما كانت الكرة مع الخصم».

ويتواجه برشلونة مع يوفنتوس الايطالي الاسبوع المقبل قي دوري أبطال أوروبا حيث يتصدر الترتيب بفارق 3 نقاط عن بطل إيطاليا قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، قبل أن يستضيف ليفانتي الأسبوع المقبل في الليجا.