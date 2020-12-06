حجازي يشارك في فوز اتحاد جدة على الوحدة بثنائية في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق اتحاد جدة فوزًا صعبًا، مساء اليوم الأحد، على نظيره الوحدة، بنتيجة هدفين لهدف، في إطار منافسات الجولة السابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب حجازي في المباراة كأساسي منذ الدقيقة الأولى وحتى نهاية المباراة، ليشارك في حصد فريقه لنقاط المباراة الثلاثة.

وجاء تشكيل اتحاد جدة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي

خط الدفاع: حمدان الشمراني - زياد الصحفي - أحمد حجازي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: عبدالإله المالكي - برونو هنريكي - غاري رودريغيز - عبد العزيز البيشي

خط الهجوم: بريجوفيتش - رومارينهو

وجاء هدف اتحاد جدة الأول عن طريق جارس رودريجيز في الدقيقة28 من تصويبة من خارح منطقة الجزاء.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح اتحاد جدة تمكن رومارينهو من احرازاها بنجاح في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

وقبل صافرة النهاية سجل اللاعب ديميتري هدف تقليص الفارق للوحدة في الدقيقة 90 بعدما سدد ركلة جزاء بنجاح.

وبتلك النتيجة، وصل فريق الاتحاد إلى 12 ويدخل إلى المربع الذهبي، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 6 نقاط بالمركز الرابع عشر.