صلاح أساسيّ في تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل الريدز، لمواجهة وولفرهامبتون في الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإنجليزي.

ودفع كلوب بصلاح كلاعب أساسي في تشكيل ليفربول فيما قرر الإبقاء على جوتا بديلا.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: كيلير، ويليامز، ماتيب، فابينو، روبرتسون، هيندرسون، فينالدوم، جونز، ماني، صلاح، وفيرمينو.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 21 نقطة نفس رصيد ليستر سيتي، وفي حال فوزه سيقاسم توتنهام الصدارة، وأما وولفرهامبتون فيحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة، نفس رصيد ساوثهامبتون، وإيفرتون، ووستهام.