تحت أنظار النني.. توتنهام يحسم ديربي لندن بثنائية في أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي انتصاراً هاماً على نظيره أرسنال في ديربي لندن، بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانفرد توتنهام بصدارة جدول ترتيب بريميرليج برصيد 24 نقطة، بينما ظل أرسنال في المركز 15 برصيد 13 نقطة.

ولم يشارك النجم المصري محمد النني طوال الـ90 دقيقة، وشاهد خسارة فريقه من على مقاعد البدلاء.

واستطاع سون أن يتقدم لصالح توتنهام في الدقيقة 13 من عمر المباراة بعدما انطلق بالكرة من الرواق الأيسر وتقدم لحدود منطقة الجزاء وصوب كرة تجاه الزاوية البعيدة لتسكن فيها بالرغم من محاولة لينو لإيقافه التي لم تعد عليه بالفائدة.

وضاعف هاري كين النتيجة بالدقيقة 45+1 بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت لمنطقة جزاء آرسنال بثلاث تمريرات فقط، ليلعب سون الكرة إلى المهاجم الانجليزي الذي صوبها يسارية صاروخية على مقربة من مرمى لينو فارتطمت في العارضة وسكنت الشباك.