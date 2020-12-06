خاص.. الزمالك يتراجع عن ضم أمير عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

كشف مصدر مسؤول بالزمالك أن النادي تراجع عن التعاقد مع اللاعب أمير عادل، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والدنماركية، عقب فسخ تعاقده مع نادي ساربسبرج النرويجي في الموسم المنقضي 2019/2020.

وكان الزمالك أعلن يوم الخميس الماضي حصوله على توقيع أمير عادل لمدة أربع سنوات، في إطار سعي لجنة الكرة بقيادة أيمن يونس لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد 2020/2021، قبل أن يتراجع عن ضمه.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك تراجع عن التعاقد مع أمير عادل بشكل نهائي، بناء على قرار فني للمدرب البرتغالي جايمبي باتشيكو، الذي لم يرغب في الاعتماد عليه ضمن حساباته مع الفريق".

يُذكر أن عادل الشهير بـ"أليكساندر ياكوبسن" بدأ مشواره الكروي بشكل مبشر للغاية بفضل موهبة مميزة جذبت أنظار الكثيرين، وأهلته لتمثيل منتخبي الناشئين والشباب الدنماركيين، قبل تمثيله منتخب الشباب المصري.