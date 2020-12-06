ليستر سيتي يعود إلى سكة الانتصارات وكريستال بالاس يكتسح وست بروميتش 

حقق ليستر سيتي فوزاً في الدقائق الأخيرة أمام مضيفه شيفيلد يونايتد 2-1 في الجولة 11 من الدوري الإنكليزي الممتاز.



واستعاد ليستر سيتي نغمة الفوز، فبعد خسارته في الجولتين الأخيرتين أمام ليفربول فولهام، خرج بفوز صعب للغاية 2-1 على شيفيلد الأخير الذي لم يحقق أي فوز هذا الموسم حتى الآن.



وصعد ليستر إلى المركز الثالث مؤقتاً برصيد 21 نقطة.



تقدم أصحاب الأرض بهدف لمهاجمه الاسباني إيوزي بيريس (24) لكنه لم ينعم طويلاً بتقدمه لأن الاسكتلندي أوليفر ماكبيرني أدرك التعادل بعدها بدقيقتين.



وكانت الكلمة الأخيرة لهداف ليستر سيتي جيمي فاردي الذي انفرد بالحارس وسدد بعيداً عن متناوله في الزاوية اليسرى في الدقيقة الأخيرة، رافعاً رصيده إلى 9 أهداف.



وفي مباراة أخرى حقق كريستال بالاس فوزاً عريضاً على مضيّفه وست بروميتش ألبيون 5-1 اليوم الأحد.



وسجل للفائز كل من درانيل فورلونغ (د8) بالخطأ في مرمى فريقه والإيفواري ويلفريد زاها (د55 ود68) والبلجيكي كريستيان بنتيكي (د59 ود82)، وللخاسر كونور غالاغير (د 30).



وارتقى كريستال بالاس بهذا الفوز إلى المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة في حين تجمد رصيد وست بروميتش عند 6 نقاط في المركز قبل الأخير متلقياً خسارته السابعة في 11 مباراة.

المصدر: وكالات