شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس 3 ساعات أبعدت «الشيخ» عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلق نادى الزمالك ملف التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الأهلى السابق رغم الحصول على توقيعه لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر، وعلمت «المصرى اليوم» كواليس 3 ساعات داخل القلعة البيضاء غيرت مسار اللاعب رغم موافقة باتشيكو المدير الفنى على ضمه وجاءت البداية بسبب اعتراض احد أعضاء اللجنة المؤقتة على التعاقد مع اللاعب ليس لأسباب فنية ولكن في ظل تزايد الاحتقان الجماهيرى ورفضها التعاقد مع اللاعب لرفضه في وقت سابق ارتداء الفانلة البيضاء وتم التواصل مع لجنة الكرة برئاسة أيمن يونس لعرض الأمر، والذى طلب بأن يكون باتشيكو صاحب القرار النهائى وتم التواصل بالفعل مع المدير البرتغالى الذي جاء رده بأن ضم اللاعب من عدمه لن يكون له تأثير على الفريق وأن التراجع عن ضمه لن يمثل كارثة خاصة أنه لم يطلب التعاقد مع اللاعب من البداية وهو ما جعل اللجنة المؤقتة تتخذ قرارها النهائى بالتراجع عن ضم اللاعب.

من جانبه قال أيمن يونس مدير الكرة إن المرحلة الحالية حرجة للغاية وكل من تولى المسؤولية مطالب خلال 72 ساعة باتخاذ قرارات مصيرية علما بأن جميع أفراد اللجنة بعيدون تماما عن الزمالك منذ فترة ورغم ذلك قبلوا التحدى من أجل صالح النادى.

وأضاف: حصلنا بالفعل على توقيع أحمد الشيخ وأكثر من لاعب آخر وهو أمر يحدث مع كل الأندية فالأهلى على سبيل المثال حصل على توقيع 52 لاعبا، مشيرا إلى أن باتشيكو المدير الفنى حسم القرار في النهاية.

وأضاف: لا يوجد خلاف بين اللجنة المكلفة بإدارة النادى ولجنة الكرة خاصة أن الجميع يعمل لمصلحة الزمالك وتم الاتفاق على التراجع عن أحمد الشيخ والأمر نفسه بالنسبة لعلى غزال والاهم من الصفاقات الجديدة هو تجديد عقود اللاعبين ساسى وبن شرقى وأوباما وشيكابالا وتعديل ومعالجة الفجوة الكبيرة بين اللاعبين.

من ناحية أخرى، أكد عبدالحليم على، مدير الكرة بالزمالك، أنه سيتم عقد جلسات مع جميع لاعبى الفريق خلال الفترة الجارية للوقوف على مشاكلهم ومن ثم حلها للحفاظ على استقرار النادى.

وقال عبدالحليم: «لدينا قوام فريق جيد بشهادة الجميع، نمتلك في كل مركز 3 أو 4 لاعبين»، وأضاف: «أيمن يونس أجرى جلسة مع فرجانى ساسى وهو يتولى هذا الملف، وعلى مدار الأسبوع الجارى سنجلس مع كل اللاعبين ولن نترك أحدا، سنجلس مع شيكابالا ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى، من أكبر لاعب لأصغر لاعب لن نتركه، أي لاعب لديه مشكلة سنقوم بحلها، وبنهاية الأسبوع لن يكون هناك أي مشاكل في فريق الزمالك».

وشدد مدير الكرة بالزمالك على صرف المستحقات المتأخرة للاعبين خلال الفترة الجارية، وأنه يأمل أن يتم صرف نسبة الـ 25% من مقدمات عقود اللاعبين عن الموسم الجديد قبل مباراة المقاولون في افتتاح الدورى، وذلك من أجل السيطرة وإنهاء أي مشاكل تواجه اللاعبين، وحتى يكون تركيزهم منصبا على الملعب فقط.

من جهة ثانية، أعلن محمود حمدى الونش، مدافع الفريق، عن شفائه من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد سلبية المسحة التي خضع لها اللاعب مساء السبت، والتى ظهرت نتيجتها صباح أمس وجاءت سلبية، ليستعد اللاعب للظهور مع الفريق خلال الفترة المقبلة استعدادا لبطولة الدورى العام الجديد، والتى يخوض خلالها مواجهته الأولى أمام المقاولون العرب.

ونشر اللاعب، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، رسالة وجه خلالها الشكر لكل من وقف بجانبه خلال الفترة الماضية، وأكد على سلبية المسحة وشفائه من الفيروس، وسيحدد محمد أسامة، طبيب الفريق، موعد عودة اللاعب للتدريبات الجماعية.

كما كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للفريق، عن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد أشرف روقا، لاعب وسط الفرى، أضاف أسامة أن الأشعة أثبتت معاناة روقا من جزع خفيف في الرباط الصليبى للركبة، وسيخضع لبرنامج تأهيلى وعلاجى للتعافى من الإصابة، مضيفا أن اللاعب سينتظم في التدريبات بشكل طبيعى خلال أيام قليلة. كما قال محمد أسامة إن محمد أوناجم، لاعب الفريق، يخضع حاليا لبرنامج بدنى في الجمانيزيوم الخاص بالنادى، للتعافى من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن مباراة الأهلى في نهائى دورى الأبطال، وتجددت في مباراة نهائى الكأس عقب مرور 30 دقيقة من بداية المباراة، فيما أكد طبيب الزمالك خضوع محمد عبدالشافى، ظهير أيسر الفريق، لأشعة جديدة لتحديد عودته للتدريبات بشكل كامل بعد ما قام بإجراء عملية «تحفيز» لكسر الترقوة، وستحدد الأشعة توقيت عودة عبدالشافى بشكل كامل للتدريبات.