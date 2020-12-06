شكرا لقرائتكم خبر عن ناشيء الزمالك يخضع لجراحة في الرباط الصليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وليد عبدالرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاعات الناشئين بنادي الزمالك، أن مهاب اشرف لاعب وسط فريق ٢٠٠٠، خضع اليوم لعملية إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي وتصليح الغضروف الداخلي والخارجي.

وأضاف «عبدالرحمن» للموقع الرسمي للنادي، أن حالة مهاب مستقرة وبخير، وسيغادر المستشفي غدًا.

وأشار رئيس الجهاز الطبي لقطاعات الناشئين إلى أن اللاعب سيبدأ عمليات التأهيل بعد أسبوعين، مؤكدًا أنه سيغيب عن الملاعب لمدة تقترب من ٦ شهور، ومن ثم يعود للتدريبات بشكل طبيعي.

يعد مهاب أشرف من المواهب المبشرة بقطاع الناشئين بالنادي، حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز هجومي، ومن أهم صناع اللعب بالقطاع، وسبق تصعيده للفريق الأول في أكثر من مناسبة.