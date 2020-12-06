شكرا لقرائتكم خبر عن ناشيء الزمالك يخضع لجراحة في الرباط الصليبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وليد عبدالرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاعات الناشئين بنادي الزمالك، أن مهاب اشرف لاعب وسط فريق ٢٠٠٠، خضع اليوم لعملية إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي وتصليح الغضروف الداخلي والخارجي.
وأضاف «عبدالرحمن» للموقع الرسمي للنادي، أن حالة مهاب مستقرة وبخير، وسيغادر المستشفي غدًا.
وأشار رئيس الجهاز الطبي لقطاعات الناشئين إلى أن اللاعب سيبدأ عمليات التأهيل بعد أسبوعين، مؤكدًا أنه سيغيب عن الملاعب لمدة تقترب من ٦ شهور، ومن ثم يعود للتدريبات بشكل طبيعي.
يعد مهاب أشرف من المواهب المبشرة بقطاع الناشئين بالنادي، حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز هجومي، ومن أهم صناع اللعب بالقطاع، وسبق تصعيده للفريق الأول في أكثر من مناسبة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,014
-
تعافي
103,324
-
وفيات
6,750
كانت هذه تفاصيل خبر ناشيء الزمالك يخضع لجراحة في الرباط الصليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.