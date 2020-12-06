شكرا لقرائتكم خبر عن «ريكاردو» يشيد بقدرات «جوكر» الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، بالقدرات الفنية والبدنية للصاعد محمد بيومي.

وحرص «ريكاردو» على عقد جلسة مع اللاعب، هنأه خلالها على المستوي المتميز الذي ظهر به في ودية المقاصة الأخيرة، والتي انتهت بفوز الإسماعيلي 3/2.

وأبلغ «ريكاردو» اللاعب بأنه بمثابة اللاعب «الجوكر»، الذي قد يدفع به في أكثر من مركز خلال الفترة المقبلة.