شكري نجيب: الإسماعيلي يحتاج مساندة جماهيره لاستعادة مكانته بين الكبار

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شكري نجيب، مهاجم الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، إن الدروايش، في أمس الحاجة لمساندة الجماهير في الوقت الراهن.
وأضاف «نجيب» أن جماهير الإسماعيلية هي كلمة السر في استعادة الفريق مكانته بين الكبار.
وشدد «نجيب» على أن الإسماعيلي يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين الشباب المتميزين، والذي لا ينقصهم سوى الدعم والمساندة الجماهيرية، للتعبير عن أنفسهم بالصورة المتميزة.
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