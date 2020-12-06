«كهربا» يعادل «الشاطر».. ويرفع الكأس ‏مع 3 أندية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد فريق الكرة بالنادى الأهلى الثلاثية وتُوج بلقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب برج العرب بالاسكندرية، عقب أيام قليلة من تربعه على عرش الكرة الإفريقية وصعوده على منصة التتويج لرابطة دورى الأبطال على حساب غريمه التقليدى الزمالك، فضلاً عن عناقه لدرع الدورى الممتاز، محققاً إنجازاً كبيراً هذا الموسم، في الوقت الذي تنتظر جماهيره حسمه لقباً جديداً هو السوبر الإفريقى في مواجهة نهضة بركان المغربى في ديسمبر الجارى. الأهلى رفع رصيده من الألقاب إلى الرقم 139 بطولة حققها فريق الكرة بالنادى عبر تاريخه، والتى جاءت بواقع 42 لقباً ببطولة الدورى المصرى الممتاز، و37 بكأس مصر، و11 بالسوبر المحلى، و16 تتويجاً بدورى منطقة القاهرة و7 بكأس السلطان حسين، ولقب بكأس الجمهورية العربية المتحدة، أما على المستوى القارى فيمتلك المارد الأحمر في جعبته 21 لقباً تضعه على عرش أندية القارة السمراء، بواقع 9 لدورى الأبطال و6 للسوبر الإفريقى و4 لإفريقيا أبطال الكؤوس ولقب بكل من الكونفدرالية والأفروآسيوى، وبالنسبة لفتوحاته العربية فنال أبناء التتش 4 ألقاب عربية هي كأس النخبة مرتين والبطولة العربية أبطال الدورى مرة وأبطال الكأس مرة واحدة أيضاً.
ويشارك الأهلى في كأس العالم للأندية بالدوحة في فبراير من العام المقبل للمرة السادسة عبر تاريخه، حيث سبق أن كان أول فريق عربى وإفريقى يحقق ميدالية بالمسابقة العالمية حينما أحرز برونزية نسخة 2006، كما أن الأهلى بات قادراً على إنهاء العام الجارى رافعاً رصيده من الألقاب للرقم 140 حين يواجه نهضة بركان على لقب السوبر الإفريقى في ديسمبر الجارى.
واستطاع محمود كهربا، جناح فريق النادى الأهلى، وصاحب هدف فريقه الوحيد في المباراة النهائية لكأس مصر، معادلة رقم إسلام الشاطر، نجم الكرة المصرية السابق، وأصبح اللاعب الثانى في مصر خلال القرن الحالى الذي يظفر بلقب كأس مصر مع 3 أندية مختلفة، حيث حققه مع إنبى في موسم 2011، ومع الزمالك في أعوام 2015 و2016 و2019، قبل أن ينال اللقب مع الأهلى في 2020، في حين أن الشاطر قد عانق كأس مصر مع كل من الإسماعيلى في عام 2000، والأهلى في 2006 و2007 وحرس الحدود في 2009 و2010.
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