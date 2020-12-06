شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنىء كريم درويش لفوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التهاني لفوز كريم درويش نجم منتخب مصر السابق للاسكواش بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للأسكواش في انجاز كبير يضاف للرياضة المصرية. ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن حصول كريم درويش على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش تتويج لنجاح مصر الدولي في لعبة الأسكواش وأن أفضل اللاعبين واللاعبات على المستوى العالمي من مصر. وأوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن التواجد المصري في المناصب الدولية الرياضية هدف نسعى لتحقيقه في جميع الاتحادات الدولية لأنه يضيف قيمة كبيرة للرياضة المصرية ويزيد من نجاحاتها في الفترة الحالية. الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

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