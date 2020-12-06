شكرا لقرائتكم خبر عن ظروف خاصة تحرم طارق حامد من المشاركة في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من تدريبات الفريق، اليوم الأحد، بإذن من الجهاز الفني بسبب بعض الظروف الخاصة به.

وأكد اللاعب للجهاز الفني أنه سينتظم في التدريبات غدًا الاثنين.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.