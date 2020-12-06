شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يكشف تفاصيل تراجع الزمالك عن ضم أمير عادل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك بيان توضيحي عبر المركز الإعلامي للنادي فيما يخص موقف النادي من استكمال التعاقد مع أمير عادل.

وأكد أشرف قاسم أن أمير عادل تم عرضه على الزمالك «ولكن حينما تم إبلاغ الأمر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي، وتسلم بعض الفيديوهات الخاصه به طلب بمشاهدة اللاعب على أرض الواقع في التدريبات من أجل حسم موقفه النهائي من انضمام اللاعب للزمالك».

وأضاف: «تم إخطار أمير عادل ووكيل أعماله بموقف باتشيكو، وهو الأمر الذي رفضه اللاعب ووكيله لتقرر لجنة الكرة عدم استكمال التعاقد مع اللاعب، في ظل سياسة لجنة الكرة بعدم اتخاذ أي قرار قبل موافقة المدير الفني».