شكرا لقرائتكم أسوان يهزم اتحاد الشرطة اليوم بهدف نظيف وديا استعدادا للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق نادي أسوان فوزا مهما على اتحاد الشرطة اليوم الأحد، بهدف نظيف وديا فى إطار استعدادات أبناء الجنوب للدورى الجديد، سجل الهدف أحمد خالد لاعب تماسيح النيل.

وكان الجهاز الفنى لأسوان بقيادة سامى الشيشينى قد قرر خوض عدة لقاءات ودية قبل انطلاق الموسم لتحقيق الانسجام المطلوب بين لاعبى الفريق بعد ضم 24 صفقة جديدة.

وخاض أسوان 8 مباريات ودية أمام كل من، النجوم، الجونة، الإنتاج الحربى، جولدى، سيراميكا، وادى دجلة، المقاولون، وإتحاد الشرطة.

ونجحت إدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، فى ضم 24 لاعباً لأبناء الجنوب وذلك بعد التعاقد مع عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود السابق، ومحمد جمال بيبو وجون أفيرى، محمود شبانة، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.

وكشفت قرعة الدورى العام لموسم 2020/2021 عن مواجهات قوية لفريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى، ويستهل أبناء الجنوب مشوارهم بالدورى بمواجهة فريق إنبى فى الأسبوع الأول، على أن يلتقى أسوان بنادى الزمالك فى الأسبوع التاسع، والأهلى فى الأسبوع الـ 17 والأخير.