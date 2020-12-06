شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يغلق ملف الصفقات ويؤكد: لم نتفاوض مع أحمد الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش أن ناديه اغلق ملف الصفقات الصيفية بعد الاكتفاء بالتعاقدات التى أبرمها قبل مواجهة الزمالك والأهلى فى كأس مصر، مشيرا إلى أن ناديه لم يدخل فى مفاوضات مع أحمد الشيخ نجم الأهلى السابق.

وقال المهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": لم ندخل فى مفاوضات مع أحمد الشيخ من قريب أو بعيد، أغلقنا ملف الصفقات مبكرا وقبل استئناف مباريات كأس مصر بمواجهة الزمالك ثم الأهلى وكذلك ملف الراحلين عن النادى ".

وأكمل مدير الكرة بالطلائع: "تعاقداتنا جاءت لتلبية المراكز الشاغرة بالفريق بناء على وجهة نظر المدير الفنى، وظهرت الصفقات الجديدة بمستوى متميز ونالت إشادة الجميع ونتوقع أن تصنع الفارق معنا فى بداية الموسم الجديد".

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق العشرى صفحة مباراة الأهلى بنهائى كأس مصر والتى أقيمت فى الثامنة مساء السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية وخسرها الطلائع بركلات الترجيح 3-2، حيث منح العشرى لاعبيه راحة قصيرة لمدة 24 ساعة قبل بدء الاستعداد لمواجهة الجونة بالجولة الاولى لمسابقة الدورى العام فى نسختها الجديدة، وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع تسعة صفقات حتى الآن هم: حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال فى صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدورى القسم الثانى، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الاعارة موسماً من الجونة واستعارة إسلام جمال من الاتحاد السكندرى موسمين.