شكرا لقرائتكم سيراميكا يعقد جلسة مع الإنتاج الحربى لضم عامر عامر قبل انتهاء باب القيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو الإنتاج الحربى جلسة مع نظرائهم فى سيراميكا كيلوباترا فى الوقت الحالى لإنهاء صفقة انتقال عامر عامر حارس مرمى الفريق للنادى الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد الصيفى والمقرر له الثانية عشرة مساء الليلة.

عامر عامر الذى شارك فى 25 مباراة خلال الموسم الجارى استقبل خلالها 25 هدفا وخرج بشباك نظيفة 11 مرة، ينتهى تعاقده فى يونيو المقبل، حيث انضم صاحب الـ33 عاما إلى الإنتاج الحربى قادما من الجونة فى صيف 2015 قبل أن يصبح أحد الركائز المهمة بالفريق الأول.

ورحل عن الانتاج الحربى ستة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى ومحمد عادل الذى انضم للإسماعيلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.