شكرا لقرائتكم مازن مرزوق: الاشتراطات الأمنية وراء عدم إعلان ملعب غزل المحلة حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن الاشتراطات الامنية لملعب غزل المحلة وراء عدم الإعلان عن ملعب الفريق بالدورى حتى الآن، وأنه فى انتظار استيفاء الملعب لبعض الشروط الخاصة بالاستاد من أجل الموافقة على استضافة لقاءات الفريق الصاعد مؤخرا للدورى الممتاز للموسم الجديد 2020 / 2021 .

تابع مازن مرزوق فى تصريحات لـ "الخليج 365"، أنه ينتظر الموافقات الامنية على استضافة استاد غزل المحلة لمباريات فريقه فى الدورى من اجل اخطار الاندية بذلك .

فى سياق متصل، تقرر إقامة مباراة الزمالك مع الأهلى، يوم 28 من شهر ديسمبر الجارى، على ستاد برج العرب، فى الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ويستعد الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حالياً، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والتى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، انطلاقه بداية من يوم 11 من شهر ديسمبر الجارى، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه، بالإضافة إلى وداع بطولة كأس مصر التى يحمل الأبيض لقبها من الموسم الماضى، وذلك بالخسارة من طلائع الجيش فى نصف نهائى البطولة المحلية.