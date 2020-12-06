بني ياس يكسر صمود العروبة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

تأهل بني ياس لمواجهة الوصل في ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم بعد كسره عناد وصمود ضيفه العروبة ممثل الدرجة الأولى حتى الدقيقة 70 بالفوز عليه بهدفين نظيفين جاءا خلال 8 دقائق من توقيع الجناح المقيم أحمد شحدة أبوناموس، ليحتفل بالثنائية الأولى له مع «السماوي».

على ملعب الشامخة، كسر بني ياس عقدة استمرت في الثلاث السنوات الأخيرة بعدم تجاوز دور الـ16، بينما توقفت مغامرة فريق العروبة على الرغم من أنه قدم 70 دقيقة مميزة.

وصنع ممثل دوري الدرجة الأولى صلابة دفاعية حرم من خلالها هجوم «السماوي» من تشكيل الخطورة على مرماه مع تشكيل هجمات عكسية عن طريق المهاجم فاتري ساخي.

واستمر عناد «أخضر الفجيرة» في الشوط الثاني وواصل لاعبوه تطبيق الخطة المحكمة لمدربهم التونسي فتحي العبيدي ولم تنجح حلول أصحاب الملعب حتى بعد الدفع بالقائد فواز عوانة فكانت أغلب التسديدات تذهب لخارج الملعب أو بين أحضان حارس العروبة.

وحافظ العروبة على نظافة شباكه 70 دقيقة قبل أن يتمكن الجناح أبوناموس من خطف رأسية كسر بها عناد الضيوف، ثم أمن فوز «السماوي» للدور القادم بالهدف الثاني بتسديدة خادعة رائعة في الدقيقة 78.

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