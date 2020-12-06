الشارقة يودع لاعبه"البشوش"

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

ودع نادي الشارقة لاعب فريقه تحت 21 سنة ولاعب منتخب الشباب المغفور له باذن الله سلطان سعيد مفتاح محبوب (مواليد 18 ديسمبر/ كانون الأول 2000 ) اثر معاناته مع المرض.

وكانت الترتيبات جارية كي يسافر اللاعب الشاب للعلاج في كوريا الجنوبية ،ولكن الموت خطفه وكان أسرع .

وشارك علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة واعضاء مجلس الإدارة وشركة كرة القدم وطاقم فريق 21 الفني والإداري في مراسم تشييع جنازة اللاعب الراحل.

وقال محمد إبراهيم المرزوقي مدير فريق تحت 21 سنة: لقد كان لاعباً بشوشاً وصاحب ضحكة دائماً، وفعلاً كان اسماً على مسمى "محبوب"،ولانملك سوى ان ندعو له بالرحمة والمغفرة .

وشكر المرزوقي الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم علىتقديم واجب العزاء في وفاة اللاعب، كما تقدم بالشكر إلى علي سالم المدفع الذي تقدم المصلين والمشيعيين لجنازة المرحوم.

كما قدم الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التعازي بوفاة اللاعب الشاب،وغرد عدد من اللاعبين معزين ومنهم شاهين عبدالرحمن كابتن الشارقة الذي كتب "اللهم أرحمه وأغفر له.. انشاءالله نراه في الجنة ضاحكاً مستبشراً".

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