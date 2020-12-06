شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يهزم الضبعة بسداسية استعدادا للمحلة فى انطلاقة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سموحة تحت قياده مديره الفنى احمد سامى على الضبعه بسداسية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم ،الأحد، على ملاعب سموحة، أحرز الأهداف رفيق كابو وشريف رضا هدفين ورجب نبيل وديريك دينسنامبى واطهر الطاهر، ويستعد سموحة لإنطلاقة بطولة الدوري العام التى يستهلخا بمواجهة غزل المحلة المقرر لها 14 ديسمبر الجارى على استاد الإسكندرية.

ويوصل الفريق تدريباته اليوميه استعداد لانطلاق اولى مباريات الدورى العام، ويقوم أحمد سامي بعلاج الأخطاء التى تظهر في أداء اللاعبين من أجل الأاستعداد الأمثل لبطولة الدوري الممتاز.