شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى ينهى إجراءات انتقال عامر عامر لسيراميكا كليوباترا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولي الإنتاج الحربي جلسة مع نظرائهم في سيراميكا كيلوباترا في الوقت الحالي لإنهاء صفقة انتقال عامر عامر حارس مرمي الفريق للنادي الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد الصيفي والمقرر له الثانية عشرة مساء الليلة .
عامر عامر الذى شارك فى 25 مباراة خلال الموسم الجاري استقبل خلالها 25 هدفا وخرج بشباك نظيفة 11 مرة، ينتهى تعاقده فى يونيو المقبل، حيث انضم صاحب الـ33 عاما إلى الإنتاج الحربي قادما من الجونة فى صيف 2015 قبل أن يصبح أحد الركائز المهمة بالفريق الأول.
ورحل عن الانتاج الحربى ستة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى ومحمد عادل الذى انضم للإسماعيلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.
وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.
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