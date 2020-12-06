شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة بركان: لا نعارض إقامة السوبر الأفريقى فى مصر ..ولكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كتابى حسين المتحدث الرسمى لفريق نهضة بركان المغربى، والذى من المقرر أن يواجه النادى الأهلى فى مباراة السوبر الأفريقى، باعتباره بطل الكونفدرالية، فيما توج الأهلى بدورى الأبطال، أن إدارة الفريق المغربى لا تتمسك بخوض اللقاء على أرض محايدة بعد قرار الكاف بإقامته فى مصر، وقال حسين فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "السادسة" على قناة الأهلى: نهنئ الأهلى على التتويج بالثلاثية، ونسعى دائماً لأن تكون الكرة الأفريقية فى القمة مع الكرة الأوروبية، لم يخطرنا الكاف بأن موعد السوبر الأفريقى سيكون فى 18 ديسمبر، وتأكدنا من مصدر رسمى أنه لا تغيير فى موعد مباراة السوبر وحتى الآن المباراة ستقام على الأراضى القطرية، ونهضة بركان لا يعارض إقامة المباراة على الأراضى المصرية، ولكننا نريد الالتزام بالاتفاقية المبرمة بين الكاف والاتحاد القطرى بشأن السوبر الأفريقى.

أضاف: سنعرف رأى الاتحاد الأفريقى فى الأيام المقبلة، وإذا تقرر إقامة المباراة فى مصر، سنقول كلمتنا فى تلك الحالة ولكن عموما لا نعارض هذا الأمر وإنما نطالب أولاً بالإلتزام بالاتفاقية المبرمة بين الكاف وقطر.

استكمل: إذا كانت هناك قوة قاهرة لا نعارض إقامة المباراة فى مصر، ولكن الآن هناك اتفاقية بين الكاف وقطر إذا كان هناك أزمة يجب أن يلغى الكاف تلك الاتفاقية.

واختتم: لم نتمسك بإقامة المباراة على أرض محايد ولكننا نتمسك فقط بمنطوق الاتفاقية بين الاتحاد الأفريقى ونظيره القطرى، وفى حالة كان هناك اتفاق آخر حول إلغاء هذا الأمر يجب أن نلجأ للقانون وسنراعى مصالح الفريق والكرة المغربية، وحتى الآن لا نعارض إقامة المباراة فى مصر أو فى غيرها ولكن نطالب بالإلتزام بالاتفاق، ومصر هى البلد الثانى لنا وهناك الكثير من روابط الأخوة.