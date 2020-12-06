شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من ضم "وحش" الإسماعيلي مقابل كريم بامبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب نادي الزمالك من ضم عمر الوحش لاعب وسط الإسماعيلي قبل ساعات من غلق باب القيد، بعدما وصلت المفاوضات بين الزمالك والإسماعيلي لمراحل متقدمة، ومن المنتظر ان يوقع اللاعب علي عقود الانتقال للزمالك خلال ساعات.

وسيحصل الإسماعيلي علي خدمات كريم بامبو لاعب الزمالك ضمن بنود الصفقة، وسيحضر عمر الوحش الي نادي الزمالك خلال ساعات للتوقيع في حضور والده ووكيل اعماله أسامة حسين، في وجود أشرف قاسم المشرف علي الكرة بالزمالك.

من ناحية أخرى ، أصدر أشرف قاسم بيان توضيحي عبر المركز الإعلامي للنادي فيما يخص موقف النادي من استكمال التعاقد مع أمير عادل المصري من أصل دنماركي والذي كان محترفا في الدوري الدنماركي، وقام الزمالك بالتوقيع معه والاتفاق علي انضمامه رسميا لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

وأكد أشرف قاسم أن أمير عادل تم عرضه على الزمالك "ولكن حينما تم إبلاغ الأمر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي، وتسلم بعض الفيديوهات الخاصه به طلب بمشاهدة اللاعب على أرض الواقع في التدريبات من أجل حسم موقفه النهائي من انضمام اللاعب للزمالك".

"تم إخطار أمير عادل ووكيل أعماله بموقف باتشيكو، وهو الأمر الذي رفضه اللاعب ووكيله لتقرر لجنة الكرة عدم استكمال التعاقد مع اللاعب، في ظل سياسة لجنة الكرة بعدم اتخاذ أي قرار قبل موافقة المدير الفني".