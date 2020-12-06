شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التليفزيون توضح اختصاصات مخرجي المباريات ومهام حكم الفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة خلافات عديدة حول دور حكم الفار والاختصاصات المحدةة له في مقابل الدور الذي يقوم به مخرجو المباريات في إدارة البرامج الرياضية والمسئولون عن النقل التليفزيون ومن جانبها أوضحت نائلة فاروق رئيس التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام عدة نقاط تكشف الفارق في الاختصاصات لمخرج المباراة وقرارات حكم الفار وهي: 1-حكم الفار لديه بالسيارة الخاصة بالفار جميع الكاميرات الموجودة بملعب المباراة. ٢- حكم الفار هو المسئول الأول عن كل اللقطات المأخوذة في أي حالة فار وليس لمخرج المباراة أي علاقة بها. ٣- حكم الفار هو المسئول عن الإعادات لحكم الساحة. ٤- ممنوع نهائيا دخول أي شخص للسيارة الخاصة بالفار حتى لمخرج المباراة . ٥- توزيع الكاميرات قبل كل مباراة المخرج ملتزم بالبروتوكول الخاص بتوزيع الكاميرات من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الأفريقي للمباريات الأفريقية. ٦- في عملية التواصل بين حكم الساحة وحكم الفار لن يتداخل أي شخص نهائيا في ذلك ولذا فإن مخرج المباراة ليس له علاقة بأي إعادة لحكم الساحة نهائيًا..

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