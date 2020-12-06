شكرا لقرائتكم خبر عن حارس مرمى الطلائع: لا أستطيع فراق أمى ..وحضن الشناوى رفع معنوياتى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش ومنتخب مصر كواليس لقطة القميص الذى خصصه لتكريم والدته المتوفية على هامش نهائى كأس مصر، وقال محمد بسام فى تصريحات خاصة لـ "تليفزيون الخليج 365" :" الحمد لله على الاداء، شكراً على اللاعبين، لم نقصر ولكن توفيق ربنا لم يحالفنا، بإذن الله تكون بداية موفقة لوجود الطلائع فى التنافس على البطولات".

وأضاف محمد بسام :"منذ وصول الطلائع للنهائى خططت لتكريم والدتى بارتداء قميص يحمل صورتها ولكن بعد الخسارة ظننت أن الخطة فشلت فجلست على دكة البدلاء حزين أنتظر الحصول على ميدالية المركز الثانى حتى أعود لغرفة الملابس وفجأة وبدون ترتيب منى التقطته عدسات الكاميرات ووجدت ردود أفعال هائلة لم أتخيلها، مصر كلها بتدعى لأمى، جمهور الأهلى والزمالك بيدعوا لأمى وشوفت تفاعل رهيب مع الصورة، هون عليا الخسارة، لان الناس عرفت اد ايه امى كانت ست صالحة وقريبة من ربنا اللى خلانى سبب أن الناس تدعيلها".

وقال حارس الطلائع :" أمى حاجة كبيرة بالنسبالنا، مازلت أعيش صدمة فراقها وأتمنى تكون فخورة بيا أنا وأخويا دلوقتى وربنا يجمعنا بيها فى الجنة، فى كل لحظة اتمنى تكون موجودة معايا كانت واثقة فى إمكانياتى وتعبت عشانى كانت بتصحى من 6 الصبح عشان تاخدنى النادى اتمرن وشجعتنى كتير وكان نفسها تشوفنى لاعب كبير فعمرى ما انساها فى اللحظة دى، كان لازم اعرف الناس انها السبب فى وجودى فى المكان ده ".

وأردف محمد بسام :" شكراً لكل واحد دعى لأمى، احنا معندناش تعصب بدليل الناس شافت اللقطة وتفاعلت معاها سواء أهلاوية أو زملكاوية، جمهور الزمالك كان سباق يدعى لوالدتى مع اننا كنا سبب من ايام فى خروج فريقهم من كأس مصر، المصريين فيهم حتة كويسة مستحيل تنتهى".

وأكمل حارس الطلائع :" دعوة أمى ليا "روح ربنا يحبب فيك خلقه" حسيت أن ربنا قبلها، شوفت حب الناس ودعمهم ليا، مصر كلها خلدت ذكرى أمى وبحاول دايما أرفع رأسها وأرد جميلها علي".

https://www.facebook.com/watch/live/?v=951730315354729&ref=watch_permalink

ويضيف محمد بسام :"الشناوى جالى بعد الماتش وقالى انا قولت للاعيبة الاهلى عايزين نخلص بدرى ياولاد اللذينة عشان بسام عندهم بيصد ركلات ترجيح، انا طبعا كنت متأثر انا كابتن فرقة وعايز أشيل أول بطولة فى تاريخ النادى وكمان أحداث المباراة اننا نتعادل فى الوقت الضايع والفرصة تجلنا مرتين فى ركلات الترجيح كنت حاسس انها قربت اوى ف غصب عنى بكيت بعد الخسارة ولكن كلام الشناوى أثر فيا".

وعن ميوله قال محمد بسام :" أيام أبو تريكة وبركات وسيد معوض وأنا صغير كنت بميل للأهلى شوية ولكن مع دخولى مجال الكرة بقيت بشجع زمايلى القريبين فى الاهلى أو فى الزمالك، بتمنى الخير لزمايلى فى الفرقتين".

وتابع محمد بسام :" الطلائع مازال أمامه فرصه للتتويج ببطولة فى السوبر المحلى ونتمنى أن نفوز بها".

وأفسدت خسارة طلائع الجيش أمام الأهلى فى المباراة النهائية لكأس مصر احتفال حارس مرمى فريق الطلائع قائد الفريق محمد بسام، بوالدته التى تمر ذكرى وفاتها فى 14 نوفمبر.

وظهرت الحسرة على محمد بسام، بعد خسارة المباراة النهائية بركلات الجزاء، بعد الهزيمة وخسارة الكأس وفشله فى الاحتفال بوالدته كما خطط

وتداول عدد من المغردين صورا لحارس نادى طلائع الجيش، معربين عن تعاطفهم معه بعد أن كان يعتزم إهداء بطولة كأس مصر لوالدته المتوفية.

وتوج النادى الأهلى ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش فى نهائى البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلى بطل كأس مصر للمرة الـ 37 فى تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.