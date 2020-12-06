شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنئ كريم درويش لفوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التهانى لفوز كريم درويش نجم منتخب مصر السابق للأسكواش بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولى للأسكواش فى انجاز كبير يضاف للرياضة المصرية.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن حصول كريم درويش على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولى للإسكواش تتويج لنجاح مصر الدولى فى لعبة الأسكواش وأن أفضل اللاعبين واللاعبات على المستوى العالمى من مصر.

وأوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن التواجد المصرى فى المناصب الدولية الرياضية هدف نسعى لتحقيقه فى جميع الاتحادات الدولية لأنه يضيف قيمة كبيرة للرياضة المصرية ويزيد من نجاحاتها فى الفترة الحالية.

حسم كريم درويش بطل الاسكواش السابق، ومدير الاسكواش بأندية وادى دجلة، مقعد نائب رئيس الاتحاد الدولى للاسكواش لمدة 4 سنوات مقبلة، عقب فوزه فى الانتخابات التى جرت مؤخراً بالاتحاد الدولى، ويمتلك كريم درويش سيرة ذاتية مميزة، كلاعب وإدارى، حيث نجح فى الحصول على بطولة العالم ودخل ضمن القائمة الذهبية لنجوم مصر فى الاسكواش، كما تولى منصب مدير قطاع الاسكواش لأندية وادى دجلة، ونجح فى تنظيم العديد من البطولات العالمية المهمة، وأخرها بطولة العظماء الثمانية.

ويضم المجلس كريم درويش وبالومن كولومبيا وساره من استراليا وسارانج من الهند برئاسه زينا ولاردج من انجلترا.

كريم درويش اعتلى صدارة التصنيف العالمى لرجال الاسكواش فى يناير 2009، حافظ على مكانه فى قائمة العشرة الأوائل لـ 12 عاما متتاليا، وحافظ على تواجده فى قائمة الخمسة الأوائل لثمان سنوات متتالية.

فاز كريم درويش بـ 25 بطولة للمحترفين، أبرزها بطولات السعودية، الكويت، قطر وأمريكا، بالإضافة لبطولة العالم للناشئين وبطولة العالم للجامعات.