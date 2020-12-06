مصدر لمصراوي: لاعب الأهلي السابق يقترب من الانضمام للجيش.. والإعلان عن الصفقة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبدالرحمن طارق: أكد مصدر بنادي طلائع الجيش أن أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي السابق، اقترب من الانضمام للطلائع خلال فترة الانتقالات الجارية. وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللاعب من المقرر أن يعقد جلسة مع مسؤولي النادي خلال الدقائق القليلة القادمة لحسم الصفقة والانضمام للفريق. وكان الأهلي استغنى عن خدمات اللاعب بعد نهاية الموسم ليصبح لاعبا حرًا. وتراجع الزمالك عن ضم أحمد الشيخ بسبب تصريحات السابقة ورفضه الانضمام للفريق الأبيض. وتنتهي فترة الانتقالات الجارية بنهاية اليوم السادس من ديسمبر.

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