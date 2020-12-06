أشرف قاسم يوضح موقف أمير عادل النهائى

أصدر أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك بيانا توضيحيا عبر المركز الإعلامي للنادي فيما يخص موقف النادي من استكمال التعاقد مع أمير عادل.
وأكد أشرف قاسم أن أمير عادل تم عرضه علىالزمالك “ولكن حينما تم إبلاغ الأمر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي، وتسلم بعض الفيديوهات الخاصه به طلب مشاهدة اللاعب على أرض الواقع في التدريبات
وواصل قاسم: “تم إخطار أمير عادل ووكيل أعماله بموقف باتشيكو، وهو الأمر الذي رفضه اللاعب ووكيله لتقرر لجنة الكرة عدم استكمال التعاقد مع اللاعب، في ظل سياسة لجنة الكرة بعدم اتخاذ أي قرار قبل موافقة المدير الفني”.
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