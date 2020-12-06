تأجيل جلسة التفاوض مع ساسي بشأن تجديد عقده

قررت لجنة الكرة بالزمالك تأجيل جلسة التفاوض مع فرجاني ساسي لتجديد عقده التي كان من المفترض لها اليوم .

حيث فضلت اللجنة عقد الجلسة مع اللاعب لحين الحصول على بعض مستحقات النادي لدى الشركة الراعية في ظل

رغبة اللاعب على الحصول على نصف قيمة عقده المقدرة ب ٧٠٠ الف دولار مقدم للعقد للدوري الممتاز يوم 12 من الشهر الجاري.

في سياق آخر، حصل طارق حامد

لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريبات الفريق اليوم بإذن من الجهاز الفني بسبب بعض الظروف الخاصة به.

وأكد اللاعب للجهاز الفني أنه سينتظم في التدريبات غدا الإثنين.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.