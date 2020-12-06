تأجيل جلسة التفاوض مع ساسي بشأن تجديد عقده

قررت لجنة الكرة بالزمالك تأجيل جلسة التفاوض مع فرجاني ساسي لتجديد عقده التي كان من المفترض لها اليوم .
حيث فضلت اللجنة عقد الجلسة مع اللاعب لحين الحصول على بعض مستحقات النادي لدى الشركة الراعية في ظلرغبة اللاعب على الحصول على نصف قيمة عقده المقدرة ب ٧٠٠ الف دولار مقدم للعقد للدوري الممتاز يوم 12 من الشهر الجاري.
في سياق آخر، حصل طارق حامد
وأكد اللاعب للجهاز الفني أنه سينتظم في التدريبات غدا الإثنين.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
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