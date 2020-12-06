الامارات | الأهلي يواجه الزمالك بالدوري المصري 28 ديسمبر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الكرة المصري جدول مواعيد مباريات أول 7 جولات للدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2020 - 2021 من بينها لقاء القمة بين القطبين الزمالك والأهلي.

وحدد اتحاد الكرة المصري - حسب بيان رسمي اليوم الأحد- يوم 28 ديسمبر الجاري موعدا للقاء القمة بين الزمالك والأهلي باستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الرابعة للمسابقة.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري الجمعة المقبل حيث يلعب الأهلي حامل اللقب أمام مصر المقاصة يوم 13 ديسمبر باستاد السلام، بينما يلعب الزمالك أمام المقاولون العرب في 12 من الشهر نفسه.

يذكر أن الأهلي حقق الثلاثية هذا الموسم بالتتويج بلقبي الدوري المصري وكأس مصر وتوج أيضا بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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