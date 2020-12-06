شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر عن التتويج بكأس مصر: "أغلى 10 غرز فى حياتي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب طاهر محمد طاهر صانع ألعاب النادى الأهلى، عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق الأحمر بلقب كأس مصر، بعد الفوز بالأمس على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/2، وذلك بعدما الوقت الأصلى والإضافى للمباراة بالتعادل بنتيجة 1/1، وكان طاهر قد تعرض للإصابة خلال الشوط الثانى من اللقاء بعد تدخل قوى حيث اصطدمت رأسه بمدافع الطلائع أحمد علاء، وكتب طاهر عبر حسابه الشخصى على تويتر متحدثاً عن إصابته " اغلى 10 غرز فى حياتي".





فى سياق آخر، أسفر جدول مباريات الدورى الممتاز عن مواجهة الأهلى لفريق مصر المقاصة يوم 13 ديسمبر من الشهر الجارى فى الجولة الأولى للدورى باستاد السلام، على أن يلعب الزمالك مع المقاولون العرب يوم 12 من نفس الجولة للموسم الجارى ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

.وتقام مباراة الأهلى أمام مصر المقاصة باستاد السلام، بينما مباراة المقاولون العرب والزمالك لم تحدد فى الجدول وينتظر اتحاد الكرة موافقة الأمن لإقامتها باستاد المقاولون.

وتقرر إقامة مباراة الزمالك مع الأهلى، يوم 28 من شهر ديسمبر الجارى باستاد برج العرب، فى الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، فى الساعة السابعة والنصف مساءً، ويستعد الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حالياً، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والتى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، انطلاقه بداية من يوم 11 من شهر ديسمبر الجارى، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه، بالإضافة إلى وداع بطولة كأس مصر التى يحمل الأبيض لقبها من الموسم الماضى، وذلك بالخسارة من طلائع الجيش فى نصف نهائى البطولة المحلية.