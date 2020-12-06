شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات السلة يخسرن أمام مالى ببطولة أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خسر منتخب مصر لكرة السلة للناشئات في ثالث مبارياته بكأس الامم الأفريقية دون 18 عاما، التي تستضيفها مصر حتى التاسع من الشهر الجاري، أمام نظيره المالي، بنتيجة 55/68، وانتهت الفترة الأولى بتقدم منتخب مالي 13/18 ، فيما انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدمه 25/40 ، ثم عزز منتخب مالي تفوقه لينهي المباراة لصالحه 68/ 55 .

وكان منتخب مصر قد فاز أمس على السنغال 58/54 ، فيما خسر المباراة الأولى من مالي 36/64، وتلتقي غدا ناشئات السنغال ومالي في الخامسة والنصف مساء.

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الناشئات، شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفي هدهود ومصطفي فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار، وتترأس البعثة، رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويشارك في البطولة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين ، وفيما يخص الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي ، و من المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.

ويتولى إدارة البطولة محمد فتحي وخالد القوصي، عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.



مصطفى هدهود مع اللاعبات



مصر و مالى