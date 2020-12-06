شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحضر مران معسكر منتخب الشباب قبل السفر إلى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي مؤازرة منتخب مصر للشباب، خلال معسكره الذي يقيمه استعداداً للمشاركة في تصفيات بطولة أمم افريقيا والتي ستقام في تونس خلال الفترة من 15 إلي 28 ديسمبر 2020.

وأكد صبحي علي مؤازرة المنتخب المصري للشباب لكرة القدم بقيادة محمود سعد المدير الفني للاتحاد وربيع ياسين المدير الفني للمنتخب، خلال تصفيات بطولة أفريقيا في تونس، والتي يتنافس فيها منتخبات "مصر ، المغرب ، الجزائر ، تونس ، ليبيا " ويتأهل من هذه التصفيات منتخبين لبطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في موريتانيا مارس 2021.

وأضاف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تدعم كل المنتخبات القومية في جميع الألعاب لتنافس علي البطولات الدولية، حيث أن الوزارة تعمل علي تذليل كل العقبات للمنتخب وذلك قبل سفرهم إلي تونس في 13 ديسمبر الحالي للمشاركة في تصفيات بطولة أمم أفريقيا.