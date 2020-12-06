شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر عن إصابته فى نهائى الكأس: أغلى 10 غرز فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب طاهر محمد طاهر صانع ألعاب النادى الأهلى، عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق الأحمر بلقب كأس مصر، بعد الفوز بالأمس على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/2، وذلك بعدما الوقت الأصلى والإضافى للمباراة بالتعادل بنتيجة 1/1، وكان طاهر قد تعرض للإصابة خلال الشوط الثانى من اللقاء بعد تدخل قوى حيث اصدمت رأسه بمدافع الطلائع أحمد علاء، وكتب طاهر عبر حسابه الشخصى على تويتر متحدثاً عن إصابته " اغلي 10 غرز في حياتي".



طاهر محمد طاهر

فى سياق آخر، أسفر جدول مباريات الدوري الممتاز عن مواجهة الاهلي لفريق مصر المقاصة يوم 13 ديسمبر من الشهر الجارى فى الجولة الأولي للدورى باستاد السلام، على أن يلعب الزمالك مع المقاولون العرب يوم 12 من نفس الجولة للموسم الجاري ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

وتقام مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة باستاد السلام، بينما مباراة المقاولون العرب والزمالك لم تحدد فى الجدول وينتظر اتحاد الكرة موافقة الأمن لإقامتها باستاد المقاولون.

وتقرر إقامة مباراة الزمالك مع الأهلى، يوم 28 من شهر ديسمبر الجارى باستاد برج العرب، فى الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، فى الساعة السابعة والنصف مساءً، ويستعد الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حالياً، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والتى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، انطلاقه بداية من يوم 11 من شهر ديسمبر الجارى، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه، بالإضافة إلى وداع بطولة كأس مصر التى يحمل الأبيض لقبها من الموسم الماضى، وذلك بالخسارة من طلائع الجيش فى نصف نهائى البطولة المحلية.