شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يستقر على مواجهة لبنان وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقر أحمد رمضان المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية بالتنسيق مع الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة علي مواجهة منتخب لبنان تحت 20 سنة وديا استعدادا لتصفيات الامم الافريقية وكأس العالم، وأرسل اتحاد الكرة المصرى دعوه لنظيره اللبناني لاستضافة منتخب الآنسات وإقامة مباراتين وديتين في الفترة من 21 الي 26 ديسمبر الجاري .

وقالت الدكتورة سحر عبد الحق إنه يجرى الاتصال ببعض الدول العربية لإقامة مباريات ودية للمنتخب الأول في الفترة المقبلة.

وفى وقت سابق، عقدت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية جلسة مع محسن صالح رئيس لجنة التطوير بالنادي الأهلي وزكريا ناصف عضو اللجنة لبحث انشاء قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي ومن ثم إنشاء فريق أول للكرة النسائية يمثل النادي الأهلي من أجل المشاركة في الدوري الممتاز.

وقوبلت الفكرة بترحيب شديد من النادي الأهلي وتم الاتفاق علي إقامة أكاديمية لكرة القدم النسائية بالنادي تمهيدًا لإنشاء الفريق الأول، خاصة بعدما قرر الاتحاد الأفريقي إقامة أول بطولة لدوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية وقامت عبد الحق بعرض اللائحة الخاصة بالدوري وعقود اللاعبات.