شكرا لقرائتكم خبر عن «الونش» ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة عودة محمود حمدي «الونش» بعد التعافي من فيروس كورونا. وشارك اللاعب في المران بشكل طبيعي استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في افتتاح مباريات الدوري. الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

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