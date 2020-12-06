شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين تشيد بتصدر دجلة الجولة الأولى لدوري الانزلاق «الباتيناج» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تصدر فريق نادى دجلة لانزلاق الهواة الجولة الأولى لبطولة الجمهورية التي تستضيفها ملاعب نادى العبور لسباقات السرعة وحصد دجلة المركز الأول برصيد 209 نقاط محققا 40 ميدالية ذهبية و33 فضية و23 برونزية، وحل طلائع الجيش في مركز الوصيف بـ67 نقطة والشمس في المركز الثالث بـ25 نقطة ويقود فريق دجلة محمود مصطفى وباكينام القبانى.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة كريستين نصحى حبيب، رئيس جهاز انزلاق الهواة بوادى دجلة، عن سعادتها بالإنجاز الكبير للاعبى دجلة، مشيرا إلى أن 80% من قوام المنتخبات الوطنية من أبناء دجلة، فضلًا عن وجود أكثر من لاعب من أبطال أفريقيا مثل محمد جمال ومحمد عمرو وأحمد حاتم، ومحمود خطاب، وكريم نجيب، ولينا كرم، ولما كرم، ولورا محمد، وندى خالد، وياسمين زكي، ومريم هيثم.

وأشارت كريستين إلى أن انزلاق الهواة أو «الباتيناج»، كما هو متعارف عليه، يضم السرعة والفني، واللعبة تلقى حاليًا إقبالًا كبيرًا من الناشئين والشباب في ظل تزايد شعبيتها.

فريق نادى دجلة لانزلاق الهواة

فريق نادى دجلة لانزلاق الهواة

فريق نادى دجلة لانزلاق الهواة

فريق نادى دجلة لانزلاق الهواة