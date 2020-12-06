شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بالزمالك تؤازر الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب حرصت لجنة الكرة برئاسة أيمن يونس وأشرف قاسم على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم. وحضرت لجنة الكرة لمؤازرة الفريق ومساندة الجهاز الفني واللاعبين قبل بدء مسابقة الدوري. ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب، السبت المقبل، بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

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