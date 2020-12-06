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الزمالك يتسلم البطاقة الدولية لحميد أحداد

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

وصلت البطاقة الدولية للمغربي حميد أحداد، مهاجم فريق الزمالك، إلى اتحاد الكرة، بعدما عاد اللاعب لصفوف الفريق الأبيض بعد انتهاء إعارته لنادي الرجاء المغربي، وقام الزمالك بقيد اللاعب في القائمة المحلية على أن يتم قيده أفريقيا عقب مباراتي دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام جازيل بطل تشاد.

وكان «أحداد» انتظم في تدريبات الفريق الأبيض بالأمس ويحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو على تجهيز اللاعب خلال الفترة الحالية للمشاركة في المباريات المقبلة.

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