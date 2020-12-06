شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: نسعى للحفاظ على مركزنا في المربع الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، المشرف العام على فريق الكرة، أن فريقه يسعى للحفاظ على مكانته بالمربع الذهبى.

وقال محمد عادل فتحى، في تصريحات إعلامية: «نسير بصورة جيدة في فترة الإعداد وكذلك في البطولة الأفريقية، والتعاقدات الجديدة انصهرت في بوتقة الفريق وسوف تصنع الفارق».

وأضاف: «كل الفرق دعمت نفسها بشكل جيد سواء الباقية في الممتاز أو الصاعدة حديثاً بما يبشر بموسم قوى للغاية سيكون من الصعب التكهن فيه ببطل المسابقة».

وتابع: «نشارك في بطولتين وبالطبع سوف نسعى للحفاظ على موقعنا في المربع الذهبى بالنسخة الجديدة للدوري».