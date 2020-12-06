شكرا لقرائتكم جدول مباريات الدوري المصري الموسم الجديد 2020 -2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اليوم الأحد، جدول مباريات الدورى العام الجديد موسم 2020 -2021 ، والذى ينطلق يوم 11 ديسمبر الجارى بعد وصول جميع الموافقات الأمنية على ملاعب ومواعيد المباريات وفقا للاتفاق مع اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية.

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