شكرا لقرائتكم بيراميدز يتمسك باستمرار عبد الله بكرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك مسئولو نادي بيراميدز باستمرار عبد الله بكرى لاعب الفريق وعدم رحيله لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية.

مسئولو الزمالك كثفوا من مفاوضاتهم مع مسئولي بيراميدز لحسم صفقة عبد الله بكرى مدافع السماوي خلال الـ 24 ساعة المقبلة وتحديدا قبل غلق باب القيد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تنتهي فتةر القيد في الثانية عشر من منتصف ليل الغد.

وحصل مسئولو الزمالك علي توقيع عبد الله بكرى علي استمارة الرغبة بموافقته علي الانضمام للزمالك ، وتجري حاليا مفاوضات مكثفة مع مسئولي بيراميدز لحسم الصفقة خاصة ان اللاعب يتبقي له موسم واحد فقط مع بيراميدز ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل علي ان ينضم للنادي الذي وقع له في الصيف المقبل دون مقابل.

وكشف مصدر بنادي بيراميدز إن هناك صعوبة في الاستغناء عن عبد الله بكرى في الوقت الحالي خاصة وإن الفريق مقبل علي منافسات محلية وافريقية قوية ويطمح المسئولون في تحقيق البطولات والألقاب.