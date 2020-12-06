شكرا لقرائتكم عودة محمود الونش إلى تدريبات الزمالك بعد تعافيه من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت تدريبات فريق الزمالك المقامة حاليا على ملعب النادى، عودة محمود حمدي الونش، مدافع الفريق، للمشاركة فى المران بشكل طبيعى، بعد التعافي من فيروس كورونا، وذلك استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، التى ستقام يوم السبت المقبل، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز فى نسخته الجديدة.

وحدد اتحاد الكرة، بشكل رسمي، عدد من المواعيد الخاصة بمباريات الفرق المختلفة في المنافسات المقبلة لبطولة الدورى المصرى الممتاز في نسختها الجديدة، ونستعرض في التقرير التالى المواعيد التي تم تحديدها لنادي الزمالك وصيف النسخة الماضية من بطولة الدورى التي توج بلقبها النادى الأهلى.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك كالتالى:

الزمالك × المقاولون 12 ديسمبر "لم يحدد ملعب"

الزمالك × بيراميدز 17 ديسمبر ستاد الدفاع الجوى

الزمالك × الأهلي 28 ديسمبر ستاد برج العرب

الزمالك × إنبي 2 يناير "لم يحدد ملعب"

الزمالك × طلائع الجيش 9 يناير "لم يحدد ملعب"

الزمالك × سموحة 12 يناير ستاد برج العرب

الزمالك × المصرى 16 يناير ستاد برج العرب